Mısır'da olağanüstü hal 11. kez uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır'da olağanüstü hal 11. kez uzatıldı - Son Dakika

Mısır'da olağanüstü hal 11. kez uzatıldı

6 saat önce

Mısır'da 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hal, 27 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere üç ay daha uzatıldı.

Mısır'da olağanüstü hal 11. kez uzatıldı, System.String[]

Mısır'da 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hal, 27 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere üç ay daha uzatıldı.

Mısır Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin olağanüstü halin ülkenin tamamında 3 ay daha uzatılması yönündeki kararı, 454 milletvekilinin bulunduğu Meclis'te üçte ikilik çoğunluğun oyunu alarak onandı.

İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği 45 kişinin ölümü, 125 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıların arından Cumhurbaşkanı Sisi, üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Olağanüstü hal uygulaması son olarak 26 Ekim 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 10. kez uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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