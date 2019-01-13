Son Dakika Haberleri: Mısır'da Olağanüstü Hal 3 Ay Daha Uzatıldı

Mısır'da Olağanüstü Hal 3 Ay Daha Uzatıldı

10 dakika önce

Mısır'da olağanüstü hal uygulaması yedinci kez 3 ay daha uzatıldı.

Mısır'da Olağanüstü Hal 3 Ay Daha Uzatıldı, System.String[]
Mısır'da olağanüstü hal uygulaması yedinci kez 3 ay daha uzatıldı.

Mısır meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü olağan oturumda oy çokluğuyla ülke genelinde olağanüstü halin 7'nci kez 3 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Açıklamada, kararın ülkenin içinde bulunduğu güvenlik durumu nedeniyle alındığı ifade edildi.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 18:05:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da Olağanüstü Hal 3 Ay Daha Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]