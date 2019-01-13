Mısır'da Olağanüstü Hal 3 Ay Daha Uzatıldı
10 dakika önce
Mısır'da olağanüstü hal uygulaması yedinci kez 3 ay daha uzatıldı.
Mısır
'da olağanüstü hal uygulaması yedinci kez 3 ay daha uzatıldı.
Mısır meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü olağan oturumda oy çokluğuyla ülke genelinde olağanüstü halin 7'nci kez 3 ay daha uzatılmasına karar verildi.
Açıklamada, kararın ülkenin içinde bulunduğu güvenlik durumu nedeniyle alındığı ifade edildi.
Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.
Bu olayların ardından Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:55 Kaynak: AA
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