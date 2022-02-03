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Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda faaliyetler durduruldu - Son Dakika

Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda faaliyetler durduruldu

03.02.2022 16:58
Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda faaliyetler durduruldu

Mısır genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve ara ara yağış nedeniyle iki limanda geçici olarak faaliyetlere ara verildi.

Mısır genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve ara ara yağış nedeniyle iki limanda geçici olarak faaliyetlere ara verildi.

Mısır yerel medyasında yer alan haber göre, ülkenin kuzeyinde Nil Deltası üzerinde bulunan Burullus Limanı ve Kızıldeniz kıyısındaki Nuveyba Limanı olumsuz hava şartları nedeniyle kapatıldı.

Haberde ayrıca, Akdeniz'de deniz trafiğinin durdurulduğu ve gemilerin Burullus Limanı kıyısına demir attığı kaydedildi.

Kum fırtınası nedeniyle çukura düşen bir kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan ülkede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş açısını kaybeden bir işçi, derin bir çukura düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır'da yayın yapan Eş-Şuruk gazetesinde yer alan habere göre, Mısır'ın Kina kentinin bir köyünde çalışan bir işçinin etkili olan tozla karışık şiddetli rüzgar nedeniyle düştüğü çukurda cansız bedenine ulaşıldı.

Mısır Meteoroloji Kurumu bugün itibarıyla ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının pazar gününe kadar sürebileceğini bildirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Nil Deltası, Kızıldeniz, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda faaliyetler durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda faaliyetler durduruldu - Son Dakika
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