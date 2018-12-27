Mısır'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 5 Liman Kapatıldı
1 saat önce
Mısır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 liman kapatıldı.
Mısır
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 liman kapatıldı.
Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle İskenderiye, Dekahliye, Dimyat, Burullus ve Şarm eş-Şeyh limanları kapatıldı.
Haberde şiddetli yağışlar nedeniyle bazı ana caddelerin de trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Mısır Meteoroloji Kurumu Başkanı Ahmed Abdulali ülke genelinde etkili olan yağışların 2 gün daha devam edeceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:02 Kaynak: AA
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