Son Dakika Haberleri: Mısır'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 5 Liman Kapatıldı

Mısır'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 5 Liman Kapatıldı

1 saat önce

Mısır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 liman kapatıldı.

Mısır'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 5 Liman Kapatıldı, System.String[]
Mısır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 liman kapatıldı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle İskenderiye, Dekahliye, Dimyat, Burullus ve Şarm eş-Şeyh limanları kapatıldı.

Haberde şiddetli yağışlar nedeniyle bazı ana caddelerin de trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mısır Meteoroloji Kurumu Başkanı Ahmed Abdulali ülke genelinde etkili olan yağışların 2 gün daha devam edeceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:02 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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