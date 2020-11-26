Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 7 kentte eğitime ara verildi - Son Dakika

Mısır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle başkent Kahire'nin yanı sıra 7 kentte bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Mısır medyasına göre, başkent Kahire, Giza, Kalyubiye, Matruh, Dimyat, Buhayra ve Dekahliye kentlerinde bugün okullar tatil edildi.

Meteoroloji Kurumu tarafından geçen salı günü yapılan açıklamada, Mısır'ın 27 şehrinde çarşambadan cumaya kadar şiddetli yağış beklendiği belirtilmişti.

Mısır resmi makamlarınca vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunulduğu da bildirildi.