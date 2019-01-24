Son Dakika Haberleri: Mısır'da Otobüs Kazası: 10 Ölü

Mısır'da Otobüs Kazası: 10 Ölü

1 saat önce

Mısır'ın Buheyre ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Mısır'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, System.String[]
Mısır'ın Buheyre ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Buheyre ilinde yoğun sis sebebiyle iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki haftalarda limanlar ve ana yollar kapanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:49 Kaynak: AA

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