Mısır'da Otobüs Kazası: 10 Ölü
1 saat önce
Mısır'ın Buheyre ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Mısır
'ın Buheyre
ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Buheyre ilinde yoğun sis sebebiyle iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki haftalarda limanlar ve ana yollar kapanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:49 Kaynak: AA
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