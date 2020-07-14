Mısır'da petrol boru hattında yangın: 17 yaralı - Son Dakika

Mısır'da petrol boru hattında yangın: 17 yaralı

Mısır'da petrol boru hattında çıkan yangında 17 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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