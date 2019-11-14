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Mısır'da petrol boru hattında yangın: 6 ölü, 15 yaralı
6 saat önce
Mısır'da petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin çıkardığı belirtilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:30 Kaynak: DHA
Mısır'da petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin çıkardığı belirtilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
Mısır'ın Buheyra kentinde boru hattından petrol çalmak isteyen bir kişinin, boru hattında sızıntıya neden olması sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
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