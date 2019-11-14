Son Dakika Haberleri: Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralı
Son Dakika Güncel Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralı

6 saat önce

Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralıMısır, (DHA) ? Mısır'da petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin çıkardığı belirtilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralı

Mısır, (DHA) ? Mısır'da petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin çıkardığı belirtilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Mısır'ın Buheyra kentinde boru hattından petrol çalmak isteyen bir kişinin, boru hattında sızıntıya neden olması sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralı

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:46 Kaynak: DHA
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