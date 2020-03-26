Mısır'da petrol boru hattında yangın davasında 5 sanığa idam - Son Dakika

Mısır'da 9 kişinin ölümüne neden olan El-Buheyra kentindeki petrol boru hattında yangın davasında, mahkeme sanıklardan 5'inin idamına, 5'inin ise müebbet hapsine hükmetti.

Hükümete yakın Mısır el-Yevm gazetesinin haberine göre, Kasım 2019'da petrol boru hattında çıkan yangına ilişkin davanın karar duruşması Demenhur Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme heyeti 5 sanığın idamına, 5 sanığın ise müebbet hapsine karar verdi.

Sanıkların ayrıca petrol boru hattını işleten şirkete 2 milyon 462 bin cüneyh (yaklaşık 157 bin dolar) ödemesine hükmedildi.

Karara itiraz yolunun açık olduğu kaydedildi.



Mısır'ın kuzeyindeki El-Buheyra kentinde 13 Kasım 2019'da tarım arazisinden geçen petrol boru hattında çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.



Yangının boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin neden olduğu sızıntıdan kaynaklandığı ifade edilmişti.