Mısır'da polis şiddetiyle öldüğü iddia edilen gencin ölümü soruşturuluyor - Son Dakika

Mısır'da gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden 26 yaşındaki İslam el-Astrali adlı gencin ölümü hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Savcılık makamlarından yapılan yazılı açıklamada, "El-Munib'de İslam el-Astrali'ye yönelik saldırı ve vefatı hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Başkent Kahire'nin batısındaki el-Munib bölgesinde 4 Eylül'de iki grubun kavgasına polisin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, olay sonucunda bir kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Astrali'nin annesi ve kardeşinin gözaltına alan polis memurlarına suçlama yönelttiği ifade edildi.

Astarli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri teşhis edildiği işaret edilen açıklamada, adli tıp uzmanları tarafından otopsisinin yapılacağı bilgisine yer verildi.

Astrali'nin ölümü tepkilere neden oldu

İslam el-Astrali, gözaltına alınması sonrasında 7 Eylül'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, El-Münib bölgesinde yüzlerce Mısırlı, dün Astrali'nin şaibeli ölümünü protesto etti.

Sosyal medya üzerinden kullanıcılar, Astrali'nin ölümüne büyük tepki gösterirken, olayın Mısır'da 2011 protestolarının fitilini ateşleyen Halid Said'in ölümüyle olan benzerliğe dikkati çekti.