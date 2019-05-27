Son Dakika Haberleri: Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: 9 ölü

Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: 9 ölü

6 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki İsmailiye kentinde, polisleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu ikisi rütbeli 9 polis hayatını kaybetti.

Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: 9 ölü, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki İsmailiye kentinde, polisleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu ikisi rütbeli 9 polis hayatını kaybetti.
Yerel gazetelerin haberine göre, İsmailiye kentine bağlı bir köy yolunda, polisleri taşıyan aracın bir kamyon ile çarpışması sonucunda yangın çıktı.
Yaralılar konusunda kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmeyen kaza ile ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.
Diğer şehirleri başkent Kahire'ye bağlayan yolların geniş ve dünya standartlarına uygun olduğu ülkede, özellikle de ilçeleri köylere bağlayan yolların bakım işlemlerinin oldukça zayıf olduğu bildiriliyor.
Resmi rakamlara göre 2018 yılının ilk yarısında ülke genelinde 4 bin 426 kaza meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:28 Kaynak: AA
Polis, Kahire, Mısır, Güncel
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