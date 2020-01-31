Son Dakika › Dünya › Mısır'da rahiplere ait 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu - Son Dakika Dünya
Mısır'da rahiplere ait 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu
6 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de rahiplere ait olduğu sanılan 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu
Mısır'ın başkenti Kahire'de rahiplere ait olduğu sanılan 3 bin yıllık mezarlar bulundu. Mısır Antik Eserler Bakanlığı 16 adet mezarlıktan taş ve ahşaptan yapılmış toplam 20 lahitin çıkarıldığını belirtti.
Başkente 300 kilometre mesafedeki El Ghoreyfa antik sitesinde gün yüzüne çıkarılan lahitlerin üzerinde hiyeroglif şekiller bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:52
Son Dakika Gece Görüşü'nde Süleyman Soylu gerginliği! Hande Fırat reklama gitmek zorunda kaldı Son Dakika: Kamu çalışanlarına ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi