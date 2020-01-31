Mısır'da rahiplere ait 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu - Son Dakika
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Mısır'da rahiplere ait 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu

6 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de rahiplere ait olduğu sanılan 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu

Mısır'da rahiplere ait 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'de rahiplere ait olduğu sanılan 3 bin yıllık mezarlar bulundu. Mısır Antik Eserler Bakanlığı 16 adet mezarlıktan taş ve ahşaptan yapılmış toplam 20 lahitin çıkarıldığını belirtti.


Başkente 300 kilometre mesafedeki El Ghoreyfa antik sitesinde gün yüzüne çıkarılan lahitlerin üzerinde hiyeroglif şekiller bulunuyor.

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Kahire, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:52 
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