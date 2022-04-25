Mısır'da Roma İmparatorluğuna ait tapınak kalıntıları bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'da Roma İmparatorluğuna ait tapınak kalıntıları bulundu

25.04.2022 21:55
Mısır'da Roma İmparatorluğuna ait tapınak kalıntıları bulundu

Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde MÖ 30 ile MS 395 yılları arasında ülkede hüküm süren Roma imparatorluğu dönemine ait bir tapınağın kalıntıları keşfedildi.

Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde MÖ 30 ile MS 395 yılları arasında ülkede hüküm süren Roma imparatorluğu dönemine ait bir tapınağın kalıntıları keşfedildi.

Mısır Turizm Bakanlığının resmi Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mısırlı arkeologların çalışmaları neticesinde Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul edilen Zeus Cassius'a ait tapınak kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.

Tapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 1910 yılında Fransız arkeologlar tarafından bulunan eski Yunan yazıtlarından söz konusu tapınağın varlığına dair bilgilere ulaşıldığı ancak tapınağın bugüne kadar bulunamadığı kaydedildi.

Tapınağın eski haline benzer şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Sma Hastası Egemen Bebeğin Ailesinden Yardım Çağrısı Sma Hastası Egemen Bebeğin Ailesinden Yardım Çağrısı GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

Sina Yarımadası, Kas Hastalığı, Mısır, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da Roma İmparatorluğuna ait tapınak kalıntıları bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:36 CHP'li Özgür Özel'den Gezi Parkı Davası kararlarından sonra ilk tepki: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür
21:35 Ekrem İmamoğlu'ndan, Gezi Parkı davasının kararına tepki: Milyonlarca insanın vicdanını yaraladı
21:33 Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir
20:53 Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı
20:36 Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti
20:34 Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
19:53 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın mahkemedeki sözleri: Bu yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 22:00:38. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır'da Roma İmparatorluğuna ait tapınak kalıntıları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement