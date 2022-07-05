Mısır'da Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ithalatın faturası yüzde 90 arttı

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle Mısır'ın ithalat faturasının aylık yüzde 90 arttığı bildirildi.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, yaptığı basın açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşından önce aylık 5 milyar dolar olan ülkesinin ithalat faturasının 9,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Muit, başta enerji ve gıda olmak üzere temel ürünlerdeki artışın yanı sıra uluslararası piyasalarda nakliye maliyetinin yükselmesi sonucu ithalat faturasının arttığını ifade etti.

Kovid-19 salgını sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle petrolün varil fiyatının 120 dolara kadar ulaştığını hatırlatan Muit, Mısır'ın 120 milyon varil petrolü 7,2 milyar dolara ithal ettiğini, bunun da 2 milyar dolar ek yük oluşturduğunu kaydetti.

Ülkesinin 12 milyon tonluk ithalat ile dünyada buğday ithalatında birinci sırada olduğunu dile getiren Bakan Muit, bu yıl bütçede 588 milyar cüneyh (31,8 milyar dolar) açık beklediklerini söyledi.

Mısır ekonomisi, küresel finans piyasaları üzerinde baskı yaratan Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yeni zorluklarla karşı karşıya kaldı. Mart ayında ülkeden 10 milyar dolardan fazla döviz çıkışı olmuş, bu süreçte Kahire yönetimi Uluslararası Para Fonundan (IMF) destek istemişti.