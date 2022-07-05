Mısır'da Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ithalatın faturası yüzde 90 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'da Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ithalatın faturası yüzde 90 arttı

05.07.2022 11:48
Mısır'da Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ithalatın faturası yüzde 90 arttı

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Mısır'ın ithalat faturasının aylık yüzde 90 arttığı bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle Mısır'ın ithalat faturasının aylık yüzde 90 arttığı bildirildi.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, yaptığı basın açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşından önce aylık 5 milyar dolar olan ülkesinin ithalat faturasının 9,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Muit, başta enerji ve gıda olmak üzere temel ürünlerdeki artışın yanı sıra uluslararası piyasalarda nakliye maliyetinin yükselmesi sonucu ithalat faturasının arttığını ifade etti.

Kovid-19 salgını sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle petrolün varil fiyatının 120 dolara kadar ulaştığını hatırlatan Muit, Mısır'ın 120 milyon varil petrolü 7,2 milyar dolara ithal ettiğini, bunun da 2 milyar dolar ek yük oluşturduğunu kaydetti.

Ülkesinin 12 milyon tonluk ithalat ile dünyada buğday ithalatında birinci sırada olduğunu dile getiren Bakan Muit, bu yıl bütçede 588 milyar cüneyh (31,8 milyar dolar) açık beklediklerini söyledi.

Mısır ekonomisi, küresel finans piyasaları üzerinde baskı yaratan Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yeni zorluklarla karşı karşıya kaldı. Mart ayında ülkeden 10 milyar dolardan fazla döviz çıkışı olmuş, bu süreçte Kahire yönetimi Uluslararası Para Fonundan (IMF) destek istemişti.

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Ukrayna'nın yeniden inşası yerel bir proje değil, medeni olduğunu söyleyebilen tüm ülkelerin ortak görevidir' Zelenskiy: 'Ukrayna'nın yeniden inşası yerel bir proje değil, medeni olduğunu söyleyebilen tüm ülkelerin ortak görevidir' Rusya işgalinin akıllı telefon dünyasına etkisi: Pazarda Çin etkisi! Rusya işgalinin akıllı telefon dünyasına etkisi: Pazarda Çin etkisi!
Kaynak: AA

Ukrayna, Mısır, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ithalatın faturası yüzde 90 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:26 Babası "Kaçırıldı" dedi, gerçek bambaşka çıktı! 17 yaşındaki Emine: Dini nikah babamın evinde kıyıldı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:56:46. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'da Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ithalatın faturası yüzde 90 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement