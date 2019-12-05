Son Dakika Haberleri: Mısır'da savaş uçağı düştü
Son Dakika Güncel Mısır'da savaş uçağı düştü - Son Dakika

Mısır'da savaş uçağı düştü

6 saat önce

Mısır'da Rus yapımı bir savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Mısır'da savaş uçağı düştü, System.String[]

Mısır'da Rus yapımı bir savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.

Uçağın düştüğü bölge ve tipi hakkında bilgi vermeyen Rifai, savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğünü, kazada can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

- Rus medyası: MiG 29 düştü

Öte yandan Rus medyasında, Mısır'da düşen uçağın Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı olduğu yönünde haberler yer aldı.

Rus medyası ayrıca iki ülke arasında 2015 yılında imzalanan ve 46 savaş uçağı alımını öngören anlaşma kapsamında, nisan ayında Rusya'nın Mısır'a MiG-29 M2 savaş uçağı teslim ettiğini yazmıştı.

Kasım 2018'de de Mısır'da eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 düşmüştü.

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi
Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi Kılıçdaroğlu'ndan duygulandıran "Ceren Özdemir" paylaşımı: Seni unutmayacağım kızım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 06:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da savaş uçağı düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]