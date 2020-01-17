Mısır'da serbest bırakılan AA muhabiri Türkiye'ye döndü - Son Dakika
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Mısır'da serbest bırakılan AA muhabiri Türkiye'ye döndü

6 saat önce

Mısır'da Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

Mısır'da serbest bırakılan AA muhabiri Türkiye'ye döndü, System.String[]

Mısır'da Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.


Mısır'da Salı günü Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı, Kahire'den tarifeli uçakla saat 08.00'de İstanbul Havalimanı'na geldi.


AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Balcı'yı, ajansın Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun, İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ile bazı çalışanlar çiçeklerle karşıladı.


Havalimanında açıklamalarda bulunan Balcı, devletin ve milletin desteğini Mısır'da hissettiğini kaydetti. Balcı yaptığı açıklamada, "Devletimizin desteğini işlemlerin hızlılığında ve kolaylığında hissettim. Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Başkanımız ve kurumumuzun Genel Müdürü Şenol (Kazancı) bey olmak üzere yoğun bir çaba sarf edildiğini gördük. Kısa zamanda, en güzel şekilde sonuçlandı bu iş. Memleketime bu şekilde döndüm. Türk milletinin desteğini manen hissettiğim, Şükürler olsun yoğun bir 3-4 gün geçirdim. Kusura bakmayın. Cümlelerimi tam olarak toparlayamıyorum ama şükürler olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Anadolu Ajansı, Türkiye, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:07 Kaynak: İHA
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