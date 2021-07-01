Mısır'da "Şeytana Tapanlar" adlı gösteride mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı - Son Dakika

Mısır'ın kuzeyindeki Dekahliye kentinde bir grup genç tarafından düzenlenen "Şeytana Tapanlar" adlı gösteride mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Dekahliye'de bir geline ait çeyizin damadın evine taşınması sırasında bir grup genç tarafından kamuoyunda "Şeytana Tapanlar" adlı bir gösteri sergilendi.

Aynı tip kostümler giyen bir grup gencin renkli mutfak ve yangın tüpleriyle ateş dansı yaptığı sırada bir tüpün patlaması sonucu 1 genç kızın öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

"Mısır el-Yevm" gazetesi, gösteriyi organize edenlerden 1 kişinin gözaltına alındığını, 16 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Görgü tanıklarına göre, gösterinin düzenlendiği sokakta üzerinde "kafatası, kan ve korkunç resimlerin" bulunduğu tabloların olduğu belirtildi.