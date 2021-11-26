Mısır'da Sfenks Bulvarı dev bir törenle ziyarete açıldı - Son Dakika

- Mısır'da Sfenks Bulvarı dev bir törenle ziyarete açıldı

LUXOR - Mısır'ın Luksor kentinde yer alan Sfenks Bulvarı, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Mısır'ın Luksor kentinde yer alan ve 3 bin yıllık tarihe sahip Sfenks Bulvarı, Luksor kentinde onlarca yıl süren kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından düzenlenen açılış töreniyle ziyarete açıldı. Açılış töreni, yaklaşık 3 bin 218 metre uzunluğunda ve yaklaşık 76,2 metre genişliğindeki ve Luksor Tapınağı ile Karnak Tapınağı'nı birbirine bağlayan antik geçit üzerinde gerçekleşen geçit töreniyle başladı. Her iki yanında sıralı olarak 600'ün üzerinde koç başlı heykel ve geleneksel aslan gövdeli ve insan başlı sfenks heykellerle çevrili antik geçit boyunca devam eden geçin töreninde, firavun kıyafetleri giyen aktörler, profesyonel dansçılar, at arabaları, Nil Nehri üzerinde ilerleyen tekneler, senfoni orkestrası, ışık gösterileri ve daha pek çok etkinlik yer aldı.

Geçit töreninin ardından Sfenks Bulvarı'nda devam eden dev açılışta, havai fişek ve sahne gösterileri de düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın ve hükümet yetkilisinin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi'nin de katılım sağladığı tören izleyenlere görsel şölen yaşattı.