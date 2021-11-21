Mısır'da şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Haberde, sanıkların şiddet olaylarına karışmanın yanı sıra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla da yargılandıkları belirtildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, Mısır Ceza Mahkemesinin 2013'te yaşanan şiddet olaylarına karışmakla suçlanan 6 sanıktan 1'ine 25, 3'üne beşer ve 2'sine ise üçer yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Mısır 'da şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 6 sanığa hapis cezası verildi.

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