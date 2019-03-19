Mısır'da Silahlı Şahıs 5 Kişiyi Öldürdü
2 saat önce
KAHİRE (AA) – Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kişinin otomatik silahla çevredekilere ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
KAHİRE (AA) – Mısır
'ın başkenti Kahire
'de bir kişinin otomatik silahla çevredekilere ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Ülkedeki devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, Kahire'nin batısındaki Evsim bölgesinde bir kişi çevredeki insanlara otomatik silahla ateş açtı. Olayda 5 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Olaya Evsim bölge karakolundan polislerin müdahale ettiği, polisle çatışmaya giren saldırganın vurularak öldürüldüğü, biri polis şefi iki polisin ise yaralandığı belirtildi.
Haberde, söz konusu silahlı şahsın cinnet geçirmiş olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.
Polisin gelen ihbar üzerine olaya müdahale ettiği kaydedilirken, Mısır İçişleri Bakanlığından ise her hangi bir açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:07 Kaynak: AA
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