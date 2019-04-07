Son Dakika Haberleri: Mısır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Mısır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

31 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda bir polis öldü, iki polis yaralandı.

Mısır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'de güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda bir polis öldü, iki polis yaralandı.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, başkentin doğusundaki En-Nizahe bölgesindeki polis güçlerine gece geç saatlerde kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Çıkan çatışmada bir polisin olay yerinde hayatını kaybettiği, iki polisin yaralandığı aktarıldı.

Yaralı polislerin en yakın hastaneye kaldırıldığı, saldırganların bulunması için bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiği kaydedildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:49 Kaynak: AA

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