Mısır'da sınırlı cemaatle tek camide yatsı ve teravih namazına izin verildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerde cuma ve cemaatle namazların kılınmasının yasaklandığı Mısır'da yarından itibaren Kahire'deki bir camide yatsı ve teravih namazlarının imam ve 3 kişiden oluşan cemaatle kılınmasına izin verildi.

Mısır Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yatsı ile teravih namazlarının sadece Amr bin el-As Camii'nde, imam ve 3 kişiden oluşan sınırlı sayıdaki cemaatle kılınmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, namazların resmi Kur'an-ı Kerim radyosundan canlı olarak yayınlanacağı, dış hoparlörlere ses verilmeyeceği, caminin kapalı tutulacağı ve Kovid-19 önlemlerine uyulacağı ifade edildi.

Mısır'da 21 Mart'ta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

Suudi Arabistan'da cuma ve cemaatle namaz yasağı devam edecek

Öte yandan Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı, sosyal medya ve yerel basında çıkan cuma namazı ve camilerde cemaatle namaz kılma yasağının kalkacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, yasağın salgının sona ermesinden sonra kaldırılacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 25 bin 459'a ulaşmış durumda.