Son Dakika Haberleri: Mısır'da Sisi aleyhi gösteri
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Mısır'da Sisi aleyhi gösteri

40 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenledi.

Mısır'da Sisi aleyhi gösteri, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenledi.

Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar attı. Sosyal paylaşım sitelerinde ve yurt dışından yayın yapan muhalif televizyon kanallarında düzenlenen gösterilere ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.

Söz konusu kaynaklarda özellikle Tahrir Meydanı'ndaki bazı göstericilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Twitter hesaplarında da "Tahrir Meydanı" hashtag etiketi gösterilerden sonra en çok dolaşan etiket haline geldi.

Twitter kullanıcıları söz konusu etiket aracılığıyla Sisi karşıtı ifadeler kullandı.

Yerel basında ise güvenlik güçlerinin eski Mısır Halk Konseyi Başkanı'nın oğlu Ziya Saad el-Ketatini'ni gözaltına aldığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:58 Kaynak: AA
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