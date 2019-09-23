Son Dakika Haberleri: Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler artıyor: En az 400 kişi gözaltına alındı
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Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler artıyor: En az 400 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Mısır'da cuma günü başlayan Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi karşıtı gösteriler devam ederken polisin şu ana kadar en az 400 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi

Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler artıyor: En az 400 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Mısır'da cuma günü başlayan Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi karşıtı gösteriler devam ediyor.


Sisi'nin görevden uzaklaştırılmasını talep eden ve yönetim karşıtı sloganlar atan küçük çaplı grupların eylemleri, başkent Kahire, başta olmak üzere İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'in de aralarında olduğu 8 kentte sürüyor.

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Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:15 
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