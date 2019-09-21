Son Dakika Haberleri: Mısır'da sisi karşıtı gösteriler düzenlendi
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Mısır'da sisi karşıtı gösteriler düzenlendi

46 dakika önce

Mısır'da, ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve iktidarını askeri darbe ile indiren; pasif bir aday ile girdiği çok az bir katılımın olduğu seçim yarışı sonrası Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdulfettah es-Sisi birçok kentte protesto edildi.

Mısır'da sisi karşıtı gösteriler düzenlendi, System.String[]
Mısır'da, ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve iktidarını askeri darbe ile indiren; pasif bir aday ile girdiği çok az bir katılımın olduğu seçim yarışı sonrası Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdulfettah es-Sisi birçok kentte protesto edildi.

Darbe döneminde Muhammed Mursi taraftarlarının akın ettiği başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı başta olmak üzere, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.
DARBE SONRASI BİR İLK
Askeri darbe sonrası yapılan bu protesto gösterilerine dair eylemciler görüntüler de yayınladı. Yerel medya, polisin müdahalesi sonrası Tahrir Meydanı'ndan ayrılan ve ara sokaklara dağılan insanların, 'Sisi defol' şeklinde sloganlar atarak yürüdüklerini duyurdu.

Polis, eylemlerin ardından özellikle Tahrir ve Talat Harb meydanları ve bu meydanlara çıkan caddelerde güvenlik önlemlerini arttırdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Protesto gösterilerinden görüntüler
sloganlar atanlar
Ana caddelerde toplu halde yürüyenler


Muhammed Mursi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
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