Son Dakika Haberleri: Mısır'da Sisi karşıtı protesto
Son Dakika Güncel Haber

Mısır'da Sisi karşıtı protesto

1 saat önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi karşıtı yüzlerce kişi, protesto gösterileri için sokağa çıktı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi karşıtı yüzlerce kişi, protesto gösterileri için sokağa çıktı. Başkent Kahire'de halkın 'Arap Baharı'nın simgelerinden olan Tahrir Meydanı'na yürümesi dikkat çekti.

Mısır halkı, başta başkent Kahire'de olmak üzere çeşitli şehirlerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto için sokaklara döküldü. Protestocular, "Özgürlük, adalet, tek halk tek ordu, Sisi artık yeter" sloganları atarak Sisi'nın istifasını istedi. Başkentte halkın 'Arap Baharı'nın en önemli simgelerinden olan Tahrir Meydanı'na yürümesi ise dikkat çekti.

İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "yeter Sisi" hashtag'i altında toplanan halk, "meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.

(Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah/İHA)

Mısır'da Sisi karşıtı protesto

Abdulfettah El Sisi, Tahrir Meydanı, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli 4 aile barıştı
Mısır'da halk Sisi'ye karşı ayaklandı Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Biyonik kulaklık takılan Yusuf ilk olarak 'baba' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da Sisi karşıtı protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]