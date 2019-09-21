Son Dakika Haberleri: - Mısır'da Sisi karşıtı protesto- Başkentte protestocular Tahrir Meydanı'na yürüdü
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- Mısır'da Sisi karşıtı protesto- Başkentte protestocular Tahrir Meydanı'na yürüdü

1 saat önce

- Mısır'da Sisi karşıtı protesto Başkentte protestocular Tahrir Meydanı'na yürüdüKAHİRE - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi karşıtı yüzlerce kişi, protesto gösterileri için sokağa çıktı.

- Mısır'da Sisi karşıtı protesto

Başkentte protestocular Tahrir Meydanı'na yürüdü

KAHİRE - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi karşıtı yüzlerce kişi, protesto gösterileri için sokağa çıktı. Başkent Kahire'de halkın 'Arap Baharı'nın simgelerinden olan Tahrir Meydanı'na yürümesi dikkat çekti.

Mısır halkı, başta başkent Kahire'de olmak üzere çeşitli şehirlerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto için sokaklara döküldü. Protestocular, "Özgürlük, adalet, tek halk tek ordu, Sisi artık yeter" sloganları atarak Sisi'nın istifasını istedi. Başkentte halkın 'Arap Baharı'nın en önemli simgelerinden olan Tahrir Meydanı'na yürümesi ise dikkat çekti.

İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "yeter Sisi" hashtag'i altında toplanan halk, "meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.

- Mısır'da Sisi karşıtı protesto- Başkentte protestocular Tahrir Meydanı'na yürüdü

Abdulfettah El Sisi, Tahrir Meydanı, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
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