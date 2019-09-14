Son Dakika Haberleri: Mısır'da Sisi'ye siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı
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Mısır'da Sisi'ye siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı

1 saat önce

Mısırlı siyasetçi ve gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ülkedeki tüm siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısında bulundu.

Mısır'da Sisi'ye siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı, System.String[]

Mısırlı siyasetçi ve gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ülkedeki tüm siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısında bulundu.

Sisi'nin başkanlığında bugün düzenlenecek "Gençlik Konferansı" öncesi aralarında eski cumhurbaşkanı adaylarından Hamdin Sabbahi'nin de yer aldığı 135'ten fazla siyasetçi ve gazeteci, ortak bir bildiriye imza attı.

Şiddete karışmayan ve düşüncelerinden dolayı hapiste bulunan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması istenen ortak bildiride, "Gençlik Konferansı'yla eş zamanlı olarak cumhurbaşkanından tüm siyasi tutukluları ve asılsız suçlamalarla idari tutukluluk adı altında ömürleri hapiste geçen binlerce genci serbest bırakmasını talep ediyoruz." denildi.

Bağımsız insan hakları kuruluşları, Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından cezaevlerine konulan siyasi tutuklu sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu belirtiyor.

Mısır yönetimi ise ülkede siyasi tutuklu bulunmadığını ileri sürüyor.

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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