Son Dakika Haberleri: Mısır'da Sisi yönetimine karşı gösterilerde bir haftada 2 bine yakın kişi gözaltına alındı
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Mısır'da Sisi yönetimine karşı gösterilerde bir haftada 2 bine yakın kişi gözaltına alındı

1 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır’da iktidar karşıtı gösöterilerde son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mısır'da Sisi yönetimine karşı gösterilerde bir haftada 2 bine yakın kişi gözaltına alındı, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır'da iktidar karşıtı gösterilerde son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


İktidarın, göstericilerin kendi aralarında mesajlaşıp, protestolarda daha iyi organize olmalarını önlemek için bazı internet sitelerine ulaşım engeli getirdiği bildirildi.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:00 
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