Mısır'da Sisi yönetimine karşı gösterilerde bir haftada 2 bine yakın kişi gözaltına alındı
1 saat önce
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır’da iktidar karşıtı gösöterilerde son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır'da iktidar karşıtı gösterilerde son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İktidarın, göstericilerin kendi aralarında mesajlaşıp, protestolarda daha iyi organize olmalarını önlemek için bazı internet sitelerine ulaşım engeli getirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:00
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