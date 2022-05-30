Mısır'da siyasi muhalif Muhammed Muhyiddin dahil 6 mahkum affedildi - Son Dakika
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Mısır'da siyasi muhalif Muhammed Muhyiddin dahil 6 mahkum affedildi

30.05.2022 17:46
Mısır'da siyasi muhalif Muhammed Muhyiddin dahil 6 mahkum affedildi

Mısır'da aralarında siyasi muhalif Muhammed Muhyiddin'in de bulunduğu 6 mahkumun affedilmesi kararlaştırıldı.

Mısır'da aralarında siyasi muhalif Muhammed Muhyiddin'in de bulunduğu 6 mahkumun affedilmesi kararlaştırıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığına bağlı Af Komitesi Üyesi Tarık el-Avadi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avadi, "yanlış haber yayma" suçlamasıyla yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Muhammed Muhyiddin'in yanı sıra Eymen Abdulmuti, Muhammed Rıza es-Seyid, Şerif er-Rubi, Muhammed Velid ve Samih Suudi'nin serbest bırakılacağını duyurdu.

Mısır Şura Konseyinin eski üyesi ve Yarın Devrim Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Muhyiddin, 2019 yılındaki Anayasa değişikliğine karşı çıkarak Anayasayı Savunma Birliğini kurmuştu.

1074 mahkum için af kararı

Af Komitesi Üyesi Avadi, Mısır'ın Eş-Şuruk gazetesine yaptığı açıklamada da Komitenin gerekli şartları taşıyan 1074 mahkumu affedeceğini belirtti.

Mahkumların gruplar halinde affedildiğini kaydeden Avadi, 2 Haziran Perşembe günü başka bir grup mahkumun serbest bırakılacağı bilgisini verdi.

Avadi, affedilen mahkumlara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Ülkede 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, "siyasi diyalog" başlatma niyetinde olduklarını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'da siyasi muhalif Muhammed Muhyiddin dahil 6 mahkum affedildi - Son Dakika


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