Mısır'da süper kupa maçı sonrası büyük şehirlerde Sisi karşıtı gösteriler yapıldı
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Mısır’ın başkenti Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylemler yapıld
Mısır'ın başkenti Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylemler yapıldı.
Görgü tanıklarına göre, 300 civarında eylemci 25 Ocak Mısır devriminin simgesi haline gelen başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'na kısa bir süreliğine girerek yönetim aleyhinde slogan attı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:00
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