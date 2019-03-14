Son Dakika Haberleri: Mısır'da Sürücülere ve Öğrencilere Uyuşturucu Testi

Mısır'da Sürücülere ve Öğrencilere Uyuşturucu Testi

1 saat önce

Mısır, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen tren kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetmesinin ardından önlemleri arttırmaya devam ediyor.

Mısır'da Sürücülere ve Öğrencilere Uyuşturucu Testi, System.String[]
Mısır, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen tren kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetmesinin ardından önlemleri arttırmaya devam ediyor. Yetkililer, tren kazasının ardından yürüttükleri çalışma kapsamında kazaların büyük bir çoğunluğunun uyuşturucu kullanımı nedeniyle meydana geldiğini tespit etmesinin ardından uyuşturucu kullanımını engellemek adına uyuşturucu testlerini arttırma kararı aldı.

Sürücü, öğrenci ve kamu çalışanlarının aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişiye uyuşturucu testi yapıldı. Test yapılanların büyük bir çoğunluğunun uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. Mısır Dayanışma Bakanlığı, Kahire, Gize, Şarkiye, Garbiya ve Dakhleya Valiliklerinde çalışan servis şoförlerine uyuşturucu testi yapılması için tıbbi bir büro kurdu.

Uyuşturucu Kontrol Fonu Başkanı Amr Osman, kesin sonuçların daha sonra açıklanacağını dile getirdi. Yapılacak testlerde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahısların 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ve 574 dolar para cezası da alacağı öğrenildi.

Başkent Kahire'de meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan testler sonucunda sürücünün uyuşturucu kullandığı belirlenmişti. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

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