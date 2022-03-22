Mısır'da tanzim satış çadırları kuruldu - Son Dakika

Mısır'da yaklaşan ramazan ile birlikte halkın daha ucuz gıda alabilmesi için 27 şehirde tanzim çadırları kuruldu. Mısır hükümeti özellikle ramazan ayında piyasada artan fiyatların kontrol altına alınması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Çadırlar yoğunluğu azaltmak açısından Ramazan ayı öncesinde hizmet vermeye başladı. Tanzim çadırında alışveriş yapan Mısırlı vatandaş Mohamed Attia, "Tanzim çadırları ile birlikte burada fiyatlar çok uygun satılıyor, yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte devlet fiyatları çok düşürmüş. Çadırda hurma, sıvı yağlar, tere yağları ve bir çok ürünü vatandaşlar bulabiliyor. Etin fiyatı 35 cineye satılıyor. Bir çok ürün dışardaki fiyatlardan çok daha ucuza burada satın alınabiliyor." dedi.