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Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
6 saat önce
Mısır'da tarihi bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
Mısır'da tarihi bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Minye ilinin güneybatısındaki Mellevi kentinde tarihi bir kilisenin duvarı çöktü. Olayda biri kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Sağlık kaynakları, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
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