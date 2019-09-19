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Mısır'da terör operasyonu

1 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de polisle militanlar arasında çıkan çatışmada 9 militan öldürüldü.

Mısır'da terör operasyonu, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'de polisle militanlar arasında çıkan çatışmada 9 militan öldürüldü.


Kahire İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire yakınlarında polis ile militanlar arasında çıkan çatışmada en az 9 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamada, " Polis, iki farklı bölgede teröristlerin sığınaklarına dair bazı ihbarlar aldı" dedi. İhbarların ardından teröristlerin dairelerine baskın düzenleyen polisin, 6 otomatik silah el yapımı bomba ve bazı elektrik devrelerine el koyduğu açıklandı.


Mısır, 2013 yılından bu yana ülke genelinde terör operasyonları düzenliyor. - KAHİRE

Kahire, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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