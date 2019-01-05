Son Dakika Haberleri: Mısır'da Tiran ve Sanafir Adaları Davaları

Mısır'da Tiran ve Sanafir Adaları Davaları

25 dakika önce

Mısır'da bugün Tiran ve Sanafir adaları üzerindeki mülkiyet hakkının Mısır'a ait olduğu gerekçesiyle açılan davaların duruşması yapıldı.

Mısır'da Tiran ve Sanafir Adaları Davaları, System.String[]
Mısır'da bugün Tiran ve Sanafir adaları üzerindeki mülkiyet hakkının Mısır'a ait olduğu gerekçesiyle açılan davaların duruşması yapıldı.

Yerel basında yer alan habere göre, avukatlar tarafından anlaşmanın iptali talebiyle daha önce açılan 11 davanın duruşması bugün yapıldı. İdare Mahkemesinde görülen davaların duruşması 2 Mart'a ertelendi.

Basında, anlaşma, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği için söz konusu davaların anlaşmaya etki etmeyeceği bilgisi yer aldı.

Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşma, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Mısır ziyareti esnasında 8 Nisan 2016 tarihinde imzalanmıştı.

Mısır Bakanlar Kurulu 29 Aralık 2016'da, Parlamento ise 14 Haziran 2017'de anlaşmayı onamıştı. Anlaşma 17 Ağustos 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Kabine, Tiran, Mısır, Güncel
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