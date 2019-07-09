Son Dakika Haberleri: - Mısır'da trafik kazası: 12 ölü, 5 yaralı
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- Mısır'da trafik kazası: 12 ölü, 5 yaralı

36 dakika önce

- Mısır'da trafik kazası: 12 ölü, 5 yaralıKAHİRE - Mısır'ın Gize kentinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güncel
- Mısır'da trafik kazası: 12 ölü, 5 yaralı
KAHİRE - Mısır'ın Gize kentinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mısır'ın Gize kentinde işçileri taşıyan kamyonla başka bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yetkililerden konu hakkında yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulansın gönderildiği, yaralıların en yakındaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Yerel kaynaklar bölgede çok fazla kazanın olduğunu belirterek yolların bakımsız olmasının bu tür kazalara yol açtığını aktardı.
- Mısır'da trafik kazası: 12 ölü, 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
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