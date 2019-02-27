Mısır'da Tren İstasyonunda Yangın: En Az 20 Ölü
10 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tren istasyonunda çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tren istasyonunda çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtiliyor. Ambulans ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada Ramses tren istasyonu kapatıldı. Yakıt deposunun patlaması sonucu büyük bir yangının meydana geldiği belirtiliyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:36 Kaynak: İHA
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Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti
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