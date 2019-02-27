Son Dakika Haberleri: Mısır'da Tren İstasyonunda Yangın Faciası: En Az 20 Ölü

Mısır'da Tren İstasyonunda Yangın Faciası: En Az 20 Ölü

16 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tren istasyonunda çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mısır'da Tren İstasyonunda Yangın Faciası: En Az 20 Ölü, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tren istasyonunda çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtiliyor. Ambulans ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada Ramses tren istasyonu kapatıldı.

Yakıt deposunun patlaması sonucu büyük bir yangının meydana geldiği belirtiliyor. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:32 Kaynak: İHA

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