Mısır'da tren kazası: 1 ölü - Son Dakika

Mısır'da tren kazası: 1 ölü
27.04.2021 12:37
Mısır'da bir trenin kamyonla çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Mısır'da bir trenin kamyonla çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Mısır'ın Süveyş kentinde bir tren ile kamyonla çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İsmailiye kentinden Süveyş kentine giden tren seyir halindeyken kamyonun da yoldan geçme çalışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda yaralanan 2 kişi Süveyş kentindeki hastaneye kaldırıldı. Süveyş Emniyet Müdürü Tümgeneral Muhammed El-Alfi, gerekli soruşturmanın açıldığını ve kazanın sebebine incelemenin de başlatıldığını açıkladı. - İSMAİLİYE
Son Dakika Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip