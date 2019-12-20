Mısır'da tren kazası: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Mısır'da tren kazası: 6 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Mısır'ın kuzeyinde trenin bir araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır'da tren kazası: 6 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Mısır'ın kuzeyinde trenin bir araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ahram gazetesinin haberine göre, Dakahliye vilayetinde tren hemzemin geçitte bir araca çarptı.

Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin aynı aileden olduğu belirlendi.

Mısır'da sık sık meydana gelen tren kazaları ülkede demir yolları sektöründeki bakım ve onarım ihmallerini ortaya koyuyor. Özellikle hemzemin geçitlerde sinyalizasyon sistemlerindeki arızalar her yıl büyük can ve mal kaybına neden oluyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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