Mısır'da tren raydan çıktı: 24 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır'da tren raydan çıktı: 24 yaralı - Son Dakika

Mısır'da tren raydan çıktı: 24 yaralı

13 dakika önce

Mısır'ın kuzeybatısında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 24 kişi yaralandı.

Mısır'da tren raydan çıktı: 24 yaralı, System.String[]

Mısır'ın kuzeybatısında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 24 kişi yaralandı.

Mısır devlet gazetelerinden Ahram'da yer alan haberde, İskenderiye - Mersa Matruh seferini yapan bir yolcu treninin Ed-Daba ile El-Alameyn kentleri arasındaki bir bölgede raydan çıkarak devrildiği belirtildi.

Kazada 24 kişinin yaralandığı, 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Mısır'da sık sık yaşanan tren kazaları ülkede demir yolları sektöründeki bakım ve onarım ihmallerini ortaya koyuyor. Özellikle hemzemin geçitlerde sinyalizasyon sistemlerindeki arızalar her yıl büyük can ve mal kaybına neden oluyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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