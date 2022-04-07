Mısır'da turist otobüsü devrildi 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

Mısır'ın doğusundaki Kızıldeniz vilayetinde bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin yerel basınında yer alan haberlere göre, Kızıldeniz vilayetindeki Sefaca-Kusayr yolunda bir turist otobüsü devrildi.

Farklı uyruklardan 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Sefaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastanenin morguna götürüldü.

Haberlerde, kazada ölen ve yaralanan turistlerin hangi ülkelerin vatandaşı olduklarıyla ilgili bilgi verilmedi.