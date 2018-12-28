Son Dakika Haberleri: Mısır'da Turist Otobüsüne Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı

Mısır'da Turist Otobüsüne Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı

37 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 2 Vietnamlı turist öldü, 10 kişi yaralandı.

Mısır'da Turist Otobüsüne Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'de turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 2 Vietnamlı turist öldü, 10 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan turistik Gize Piramitleri bölgesindeki turistleri taşıyan bir otobüste el yapımı bir bomba patladı. Patlama sonrasında Mısır İçişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, patlama esnasında 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:20 Kaynak: İHA

Kahire, turist, Mısır, 3. Sayfa
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