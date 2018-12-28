Mısır'da Turist Otobüsüne Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı
24 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 2 Vietnamlı turist öldü, 10 kişi yaralandı.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'de turist
otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 2 Vietnamlı turist öldü, 10 kişi yaralandı. Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan turistik Gize Piramitleri bölgesindeki turistleri taşıyan bir otobüste el yapımı bir bomba patladı. Patlama sonrasında Mısır İçişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, patlama esnasında 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:31 Kaynak: İHA
Otobüse Alınmayan Yolcu Şoföre Biber Gazı Sıktı
Son Dakika! Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüste Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
3 Kolla Doğan Bebeği 'Peygamber' İlan Edip İbadet Etmeye Başladılar
ABD Helikopterleri Münbiç Semalarında Görüntülendi