Mısır'da Turist Otobüsüne Düzenlenen Saldırı
4 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında, turist otobüsünü hedef alan saldırıda ölü sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'nin batısında, turist
otobüsünü hedef alan saldırıda ölü sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.
Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 turist ve Mısırlı 1 turist rehberinin hayatını kaybettiğini, otobüs şöförü ile 11 turistin yaralandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği kaydedilmişti.
Mısır güvenlik güçleri de yılbaşı kutlamaları kapsamında, ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri almış ve bütün kiliselerin önündeki yolları trafiğe kapatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:23 Kaynak: AA
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