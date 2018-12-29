Mısır'da Turist Otobüsüne Saldırı: 2 Ölü - Kahire
47 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında bir turist otobüsünü hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'nin batısında bir turist
otobüsünü hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti.
Açıklamada, bombanın patlatılması sonucu 2 turistin hayatını kaybettiği, 10'u Vietnamlı 2'si Mısırlı 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Mısır güvenlik güçleri, yılbaşı kutlamaları kapsamında ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri almış ve bütün kiliselerin önündeki yolları trafiğe kapatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:09 Kaynak: AA
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