Mısır'da turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika
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Mısır'da turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 10 kişi öldü

13.04.2022 21:50
Mısır'da turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 10 kişi öldü

Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 5'i yabancı 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 5'i yabancı 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Ebu Simbel yolunda turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracı çarpıştı.

Kazada, 5'i yabancı uyruklu 10 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, soruşturmanın devam ettiğini ve elim kazada yaralananların tedavi altına alındığını belirtti.

Sisi ayrıca, hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye dileklerini iletti.

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Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika
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