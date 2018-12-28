Son Dakika Haberleri: Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı

Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı

1 saat önce

Yerel medya, Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı, System.String[]
Yerel medya, Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Mısır piramitlerini gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.

Al-Hayat Press ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:53 Kaynak: DHA

Mısır, Dünya
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